Отрезвляющий дизайн: на упаковках алкогольной продукции предлагают размещать устрашающие картинки о вреде спиртного

Российские общественники предлагают размещать на упаковке алкогольной продукции иллюстрации о вреде чрезмерного употребления спиртного. Изображение, по мнению авторов идеи, должно дополнять текстовую информацию. С соответствующей инициативой в Минздрав обратилось руководство федерального проекта «Трезвая Россия». В министерстве RT сообщили, что изучат идею общественников. По словам экспертов, предостерегающие картинки вряд ли улучшат статистику потребления алкоголя среди взрослого населения, однако могут снизить популярность спиртных напитков у юных россиян.

Общественники предлагают в дополнение к текстовому предостережению размещать на упаковках со спиртным устрашающие картинки о вреде алкоголя — подобно тому, как это делают на пачках сигарет. Письмо с соответствующей инициативой, направленное главе Минздрава Веронике Скворцовой, оказалось в распоряжении RT.

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По словам автора обращения, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, на упаковке со спиртным должна содержаться не только текстовая информация о губительных последствиях чрезмерного потребления, как это предписано действующим законодательством. Необходимы также иллюстрации — например, фотографии поражённых алкоголем органов. Это, по мнению Хамзаева, даст гражданам полное представление о вреде выпивки и даст им стимул бережнее относиться к своему здоровью.

«Сегодня людей практически не информируют о негативных последствиях потребления спиртного. Лишь на этикетке бутылки написано мелким шрифтом «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Граждане имеют право знать, к чему может привести употребление такой продукции, как это может отразиться на их мозге, сердце, печени и других органах. Такие картинки заставят людей как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное», — пояснил Хамзаев.

Методы антирекламы

Пресс-секретарь министра здравоохранения, директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай сообщил RT, что в ведомстве готовы изучить инициативу.

«Мы рассмотрим это предложение. Проработаем вместе со специалистами, изучим существующий опыт в других государствах, а также соответствующие научные данные», — сказал он.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина одобрила идею, однако выразила сомнения в том, что предлагаемая мера способна массово отвратить людей от приобретения спиртного.

«Как врач я эту инициативу поддерживаю — чтобы были «страшилки» на бутылке с алкоголем. Как человек я считаю, что это будет малоэффективно. Сколько уже времени у нас на этикетках с сигаретами написано «Минздрав предупреждает»? Редкие люди принимают это во внимание и бросают курить. «Страшилку» человек ещё должен рассмотреть. А если он страдает алкоголизмом, он думает лишь о том, как бы быстрее купить выпивку», — пояснила Санина.

Она убеждена, что более эффективной мерой может быть регулярная социальная реклама о вреде алкоголя в СМИ.

Клинический психолог, руководитель психологического центра Михаил Хорс полагает, что устрашающие картинки могут повлиять на представителей молодого поколения. Это значит, что позитивный эффект от данной меры проявится лишь в долгосрочной перспективе.

«Это профилактическая мера, и она не даст мгновенного эффекта, поскольку направлена на то, чтобы выработать у людей определённое отношение к алкоголю. Такие картинки повлияют прежде всего на тех, кто ещё не пил. Это позволит им начать относиться к алкоголю как к некоему абсолютному злу и избегать его. Своё поведение не пересмотрят те, кто уже привык пить», — говорит Хорс.

Психолог отметил, что алкоголь сейчас романтизирован в умах молодых людей — это часть культуры, с ним связаны многие праздники, в том числе встреча Нового года.

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© Jochen Tack

Между тем, по данным организации «Трезвая Россия», во время новогодних праздников из-за чрезмерного потребления горячительных напитков в стране умирают около 20 тыс. человек.

УК вместо органов

О необходимости сосредоточиться на антирекламе алкоголя среди молодёжи высказался и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. При этом он считает, что вместо фотографии поражённых органов на лицевой стороне упаковки спиртного следует размещать ссылки на Уголовный кодекс и КоАП.

«Например, если на бутылках писать, что за вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя полагается уголовная ответственность (ст.151 УК. — RT), то будет более эффективно. Когда родители начинают пить при ребёнке, например, на его же дне рождения, то это можно рассматривать как упомянутое вовлечение. Такие выдержки хотя бы напомнят взрослым, что детей нужно от этого ограждать», — объяснил Шапкин.

Напомним, в России в последнее время усилилась борьба с алкоголизацией населения. С 1 января 2018 года в стране запрещены производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете скрытой рекламы алкоголя. Речь идёт о случаях, когда рекламные щиты с изображением спиртного могут показывать по телевидению во время трансляций спортивных матчей или других мероприятий.