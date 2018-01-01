В России с 1 января запрещено производство слабоалкогольных тонизирующих напитков

В России с 1 января запрещается производство и оборот продукции, которая содержит менее 15% спирта вместе с тонизирующими веществами, сообщает ТАСС.

По данным агентства, перечень соответствующих веществ будет определяться правительством. Об этом свидетельствуют изменения, внесённые в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

При это отмечается, что документ меняет порядок выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН прокомментировал предложение снизить минимальную крепость водки до 37,5%.