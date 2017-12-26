Эксперт прокомментировал предложение снизить минимальную крепость водки

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Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз прокомментировал предложение снизить минимальную крепость водки до 37,5%, сообщает НСН.

«Это чисто технический вопрос. Она будет подешевле, но это не значит, что теперь вся водка будет 37 градусов», — заявил эксперт.

Он пояснил, что просто появится возможность производить водку крепостью в 37 градусов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что набор продуктов для новогоднего стола в России подорожал на 300 рублей по сравнению с ценами 2016 года.

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