Эксперт прокомментировал предложение снизить минимальную крепость водки

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз прокомментировал предложение снизить минимальную крепость водки до 37,5%, сообщает НСН.

«Это чисто технический вопрос. Она будет подешевле, но это не значит, что теперь вся водка будет 37 градусов», — заявил эксперт.

Он пояснил, что просто появится возможность производить водку крепостью в 37 градусов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что набор продуктов для новогоднего стола в России подорожал на 300 рублей по сравнению с ценами 2016 года.