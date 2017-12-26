СМИ: Водка может стать менее крепкой в 2018 году

Группа сенаторов предлагает снизить минимальную крепость водки до 37,5%.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сенатора Совета Федерации Сергея Рябухина, который является одним из инициаторов предложения.

Отмечается, что данная идея связана с существующим противоречием между законом и ГОСТом. Если в законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ) говорится, что водка — это напиток, который произведён на основе этилового спирта с крепостью 38—56%, то в ГОСТе «Водки и водки особые. Общие технические условия» указан промежуток 37,5—56%.

«В описании особых свойств товара с наименованием места происхождения «Русская водка» также сказано, что её нижняя крепость составляет 37,5%. Юридическую коллизию важно разрешить и с учётом этого факта», — заявил изданию Рябухин.

Ранее Минсельхоз заявил, что минимальная розничная цена бутылки вина должна составлять 180—190 рублей.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз прокомментировал НСН данную идею министерства.