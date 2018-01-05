Эксперт рассказал о вреде алкоголя для ДНК

Врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун рассказал о вреде алкоголя для ДНК, сообщает НСН.

Комментируя исследование, согласно которому спиртное повреждает ДНК стволовых клеток — предшественников эритроцитов и повышает риск развития онкологических заболеваний, эксперт отметил, что это лишь подтверждает ранее известные факты.

«Алкоголь — яд, а все яды в высоких концентрациях угнетают иммунитет и клетки организма. В результате возникают различные тяжёлые последствия, в том числе и онкологические — рак желудка, рак пищевода», — сказал Ковтун.

По его словам, предрасположенность к алкоголизму и приобретённым в результате злоупотребления спиртным болезням проявляется по-разному у разных народов.

Как отметил эксперт, в России вряд ли удастся добиться такого состояния общества, при котором потребление алкоголя невозможно, поэтому каждый должен определять свою дозу исключительно индивидуально, и единого совета здесь нет.

«Но нужно стремиться к тому, чтобы жить без какого-либо одурманивания и изменения своего функционального состояния и достигать счастья другими способами», — добавил Ковтун.

Ранее эксперты рассказали об опасности алкоголя для детей.

Также телеканал «360» сообщал, что низкокалорийная диета может увеличить продолжительность жизни.