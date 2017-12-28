Эксперты рассказали об опасности алкоголя для детей

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Эксперты рассказали об опасности алкогольных напитков для детей, сообщает kp.ru.

Как заявила директор Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяна Безруких, у маленьких детей в организме нет фермента, расщепляющего спиртное, и для них алкоголь строго противопоказан.

«Но это не значит, что его можно давать подросткам. В пубертатный период идёт ломка всех функциональных систем, организм постоянно напряжён и становится очень восприимчив к употреблению алкоголя и психоактивных веществ», — отметила эксперт.

Врач-токсиколог Станислав Радченко, со своей стороны, сказал, что чувствительность организма к спиртному обычно приходит в норму к 17-18 годам, но рост и формирование организма продолжается, а алкоголь может замедлять эти процессы.

Кроме того, в молодом возрасте быстрее формируются зависимости, и употребление алкоголя может очень быстро перерасти в подростковый алкоголизм, предупредил эксперт.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН рассказал, как повлияет на рынок минимальная розничная цена на вино в 180—190 рублей.

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