Эксперт оценил предложение размещать на упаковках алкоголя устрашающие картинки

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз оценил предложение размещать на упаковках спиртных напитков устрашающие картинки, сообщает НСН.

По словам эксперта, Минздрав может включить эту идею в свои предложения, но такую инициативу никто не будет рассматривать на серьёзном уровне.

В качестве примера Дробиз привёл Австралию, Великобританию и другие страны, где подобную меру признали неэффективной.

Как отметил эксперт, людей это не пугает.

«Все сокращения потребления алкоголя, табака и прочих дурных привычек связаны только с демографической ямой, в которой мы находимся. У нас сегодня молодёжи от 18 до 26 лет в два раза меньше, чем было 10 лет назад. За счёт этого меньше курильщиков и употребляющих алкоголь», — рассказал Дробиз.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что по мнению учёных, недосып опаснее алкоголя.