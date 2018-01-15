Соседи одного из участников нападения на школу в Перми рассказали о подростке
Соседи одного из участников нападения на школу №127 в Перми в беседе с RT рассказали о подростке и его семье.
«Семья спокойная, спокойные люди очень. Мы сами переживаем, очень сильно расстроены. Семья очень хорошая», — рассказала соседка.
По словам другого соседа, за 15 лет проживания в доме он очень редко видел подростка, задержанного в школе.
«За 15 лет я его видел несколько раз», — уточнил он.
15 января в пермской школе между учениками произошла драка с применением ножей.
В результате инцидента, по последним данным, пострадали 15 человек.
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