Соседи одного из участников нападения на школу в Перми рассказали о подростке

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Соседи одного из участников нападения на школу №127 в Перми в беседе с RT рассказали о подростке и его семье.

«Семья спокойная, спокойные люди очень. Мы сами переживаем, очень сильно расстроены. Семья очень хорошая», — рассказала соседка.

По словам другого соседа, за 15 лет проживания в доме он очень редко видел подростка, задержанного в школе.

«За 15 лет я его видел несколько раз», — уточнил он.

15 января в пермской школе между учениками произошла драка с применением ножей. 

В результате инцидента, по последним данным, пострадали 15 человек.

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