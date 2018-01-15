Дом аспиранта и стажёра МГУ в Москве эвакуирован из-за возможного возгорания

Короткая ссылка
Дом аспиранта и стажёра (ДАС) МГУ в Москве эвакуирован из-за возможного возгорания. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что возгорание, по предварительным данным, произошло на 16-м этаже ДАС.

Из здания выведены около 1 тыс. человек.

На место происшествия прибыли шесть пожарных расчётов.

Ранее стало известно, что из горящей электрички возле станции Кусково на востоке Москвы эвакуированы более тысячи человек.

URA.RU сообщало, что при пожаре в Пермском крае погибли четыре человека.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119