Дом аспиранта и стажёра МГУ в Москве эвакуирован из-за возможного возгорания
Дом аспиранта и стажёра (ДАС) МГУ в Москве эвакуирован из-за возможного возгорания. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что возгорание, по предварительным данным, произошло на 16-м этаже ДАС.
Из здания выведены около 1 тыс. человек.
На место происшествия прибыли шесть пожарных расчётов.
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