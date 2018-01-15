Дом аспиранта и стажёра МГУ в Москве эвакуирован из-за возможного возгорания

Дом аспиранта и стажёра (ДАС) МГУ в Москве эвакуирован из-за возможного возгорания. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что возгорание, по предварительным данным, произошло на 16-м этаже ДАС.

Из здания выведены около 1 тыс. человек.

На место происшествия прибыли шесть пожарных расчётов.

Ранее стало известно, что из горящей электрички возле станции Кусково на востоке Москвы эвакуированы более тысячи человек.

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