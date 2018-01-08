МЧС: на северо-востоке Москвы произошёл пожар в ТЦ

На северо-востоке Москвы произошёл пожар в торгово-административном центре, передаёт пресс-служба столичного главка МЧС.

«Принятыми мерами в 03:58 мск пожар локализован, а в 04:07 мск ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло на первом этаже трехэтажного кирпичного здания по адресу: ул. Лескова, дом 19а. В этом здании расположен торговый центр «Гран плюс».

Ранее на севере Москвы ликвидирован пожар в металлическом здании

Также URA.RU передавало, что в Перми загорелся один из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России».