МЧС: на севере Москвы ликвидирован пожар в металлическом здании

Возгорание на площади 100 квадратных метров произошло в одноэтажном металлическом здании на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Принятыми мерами в 01:35 возгорание было локализовано, а в 01:43 ликвидировано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

Ранее в Красноярске задержанный пытался устроить пожар в отделе полиции.

Также URA.RU передавало, что в Перми загорелся один из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России».