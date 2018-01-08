МЧС: на севере Москвы ликвидирован пожар в металлическом здании
Возгорание на площади 100 квадратных метров произошло в одноэтажном металлическом здании на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«Принятыми мерами в 01:35 возгорание было локализовано, а в 01:43 ликвидировано», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.
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