В Красноярске задержанный пытался устроить пожар в отделе полиции

Задержанный в состоянии алкогольного опьянения попытался устроить пожар в коридоре отдела полиции в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы МВД по региону Владимира Юрченко.

«Около четырёх часов в коридоре началось возгорание, которое вызвало сильное задымление. Всё удалось максимально оперативно потушить. Документация и люди не пострадали. В поджоге подозревается задержанный — мужчина 1976 года рождения, ранее неоднократно судимый», — сказал Юрченко.

Как уточняет kp.ru, пожар удалось потушить за 20 минут.

Отмечается, что по данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 УК России «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога».

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