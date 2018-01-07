В Красноярске задержанный пытался устроить пожар в отделе полиции
«Около четырёх часов в коридоре началось возгорание, которое вызвало сильное задымление. Всё удалось максимально оперативно потушить. Документация и люди не пострадали. В поджоге подозревается задержанный — мужчина 1976 года рождения, ранее неоднократно судимый», — сказал Юрченко.
Как уточняет kp.ru, пожар удалось потушить за 20 минут.
Отмечается, что по данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 УК России «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога».
Ранее URA.RU передавало, что в Перми загорелся один из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России».