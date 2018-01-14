В Петербурге мать с ребёнком спаслись от пожара, выпрыгнув из окна восьмого этажа

Женщина со своим трёхлетним сыном выпрыгнула из окна горящей квартиры на восьмом этаже жилого дома в Санкт-Петербурге, чтобы спастись от пожара.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное ГУ МЧС.

Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова на Софийской улице в течение восьми минут.

«До их прибытия из окна горящей квартиры, расположенной на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома, выпрыгнула женщина 1995 года рождения с трёхлетним сыном. Оба они доставлены в больницу», — сообщили в МЧС.

«Фонтанка.Ру» уточняет, что мать находится в сознании, её состояние оценивают как средней тяжести. Из квартиры спасателями также был эвакуирован сожитель женщины, находившийся в нетрезвом состоянии.

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