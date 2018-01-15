Источник: около тысячи человек эвакуированы из горящей электрички в Москве
Из горящей электрички возле станции Кусково на востоке Москвы эвакуированы более тысячи человек.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В районе станции Кусково Горьковского направления МЖД произошло загорание в вагоне», — рассказал источник.
По его словам, эвакуированы более тысячи человек. На место направлены пожарно-спасательные отряды.
Ранее Nation News сообщал, что в Хабаровске трамвай загорелся во время движения.
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