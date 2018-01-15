Источник: около тысячи человек эвакуированы из горящей электрички в Москве

Из горящей электрички возле станции Кусково на востоке Москвы эвакуированы более тысячи человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В районе станции Кусково Горьковского направления МЖД произошло загорание в вагоне», — рассказал источник.

По его словам, эвакуированы более тысячи человек. На место направлены пожарно-спасательные отряды.

Ранее Nation News сообщал, что в Хабаровске трамвай загорелся во время движения.