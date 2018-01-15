Один из зачинщиков драки в пермской школе высказывался в соцсетях в поддержку Навального

Один из подростков перед тем, как начать драку в школе в Перми, удалил со своей страницы в социальной сети «ВКонтакте» все записи.

Однако в одной из групп «ВКонтакте» остались комментарии, где этот пользователь высказывался в поддержку блогера Алексея Навального.

При этом на вопрос о причинах поддержки блогера подросток ответил, что ему всё равно, кто развалит государство, потому что Россия — это «страна рабов».

Ранее в МВД России рассказали, что один из учеников, который начал драку в школе, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

По последним данным, в результате инцидента в Перми пострадали 15 человек.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил усилить меры безопасности во всех школах города после произошедшего.

RT ведёт текстовую трансляцию.