Один из зачинщиков драки в пермской школе высказывался в соцсетях в поддержку Навального
Однако в одной из групп «ВКонтакте» остались комментарии, где этот пользователь высказывался в поддержку блогера Алексея Навального.
При этом на вопрос о причинах поддержки блогера подросток ответил, что ему всё равно, кто развалит государство, потому что Россия — это «страна рабов».
Ранее в МВД России рассказали, что один из учеников, который начал драку в школе, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
По последним данным, в результате инцидента в Перми пострадали 15 человек.
Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил усилить меры безопасности во всех школах города после произошедшего.
RT ведёт текстовую трансляцию.