Один из зачинщиков драки в пермской школе высказывался в соцсетях в поддержку Навального

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Один из подростков перед тем, как начать драку в школе в Перми, удалил со своей страницы в социальной сети «ВКонтакте» все записи.

Однако в одной из групп «ВКонтакте» остались комментарии, где этот пользователь высказывался в поддержку блогера Алексея Навального.

При этом на вопрос о причинах поддержки блогера подросток ответил, что ему всё равно, кто развалит государство, потому что Россия — это «страна рабов».

Ранее в МВД России рассказали, что один из учеников, который начал драку в школе, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

По последним данным, в результате инцидента в Перми пострадали 15 человек. 

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил усилить меры безопасности во всех школах города после произошедшего. 

RT ведёт текстовую трансляцию.

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