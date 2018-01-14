Источник: В Анапе семь человек пострадали в результате отравления газом
«В 14:43 (мск) поступило сообщение об отравлении бытовым газом троих взрослых и четверых детей — все они проживали в доме села Цибанобалка по улице Садовой», — уточнил источник.
При этом он добавил, что дети и один взрослый были госпитализированы. Угрозы жизни пострадавших, по данным агентства, нет.
В региональном управлении Следственного комитета подтвердили факт отравления людей, а также сообщили о начале доследственной проверки.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Курганской области проведёт проверку по факту отравления пятерых человек угарным газом в Катайском районе.