Источник: В Анапе семь человек пострадали в результате отравления газом

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В результате отравления газом в Анапе пострадали семь человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативных службах Краснодарского края.

«В 14:43 (мск) поступило сообщение об отравлении бытовым газом троих взрослых и четверых детей — все они проживали в доме села Цибанобалка по улице Садовой», — уточнил источник. 

При этом он добавил, что дети и один взрослый были госпитализированы. Угрозы жизни пострадавших, по данным агентства, нет.

В региональном управлении Следственного комитета подтвердили факт отравления людей, а также сообщили о начале доследственной проверки.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Курганской области проведёт проверку по факту отравления пятерых человек угарным газом в Катайском районе.

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