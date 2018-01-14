Источник: В Анапе семь человек пострадали в результате отравления газом

В результате отравления газом в Анапе пострадали семь человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативных службах Краснодарского края.

«В 14:43 (мск) поступило сообщение об отравлении бытовым газом троих взрослых и четверых детей — все они проживали в доме села Цибанобалка по улице Садовой», — уточнил источник.

При этом он добавил, что дети и один взрослый были госпитализированы. Угрозы жизни пострадавших, по данным агентства, нет.

В региональном управлении Следственного комитета подтвердили факт отравления людей, а также сообщили о начале доследственной проверки.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Курганской области проведёт проверку по факту отравления пятерых человек угарным газом в Катайском районе.