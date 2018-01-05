Число пострадавших в результате отравления угарным газом в США увеличилось до 41

Число пострадавших от отравления угарным газом в американском городе Перт Амбой увеличилось до 41.

Об этом сообщает NBC.

Уточняется, что в результате инцидента также скончалась девочка 13 лет, а её трое родственников находятся в критическом состоянии.

По обновлённым данным телекомпании, отравление произошло в 12-этажном жилом доме. Здание было немедленно эвакуировано после того, как появилась информация об утечке.

Ранее сообщалось, что в результате отравления газом пострадал 21 человек.