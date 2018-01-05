Число пострадавших в результате отравления угарным газом в США увеличилось до 41
Число пострадавших от отравления угарным газом в американском городе Перт Амбой увеличилось до 41.
Об этом сообщает NBC.
Уточняется, что в результате инцидента также скончалась девочка 13 лет, а её трое родственников находятся в критическом состоянии.
По обновлённым данным телекомпании, отравление произошло в 12-этажном жилом доме. Здание было немедленно эвакуировано после того, как появилась информация об утечке.
Ранее сообщалось, что в результате отравления газом пострадал 21 человек.
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