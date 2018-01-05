В США 21 человек пострадал в результате отравления угарным газом

Короткая ссылка
В американском городе Перт Амбой 21 человек пострадал из-за отравления угарным газом.

Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, ещё двое были госпитализированы, но их жизнь вне опасности.

По данным телекомпании, все пострадавшие находились в одном здании.

Из-за чего произошла утечка газа пока неизвестно.

Ранее в американском городе Майами 14 человек были госпитализированы после утечки газа в одной из школ города.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119