В США 21 человек пострадал в результате отравления угарным газом
В американском городе Перт Амбой 21 человек пострадал из-за отравления угарным газом.
Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, ещё двое были госпитализированы, но их жизнь вне опасности.
По данным телекомпании, все пострадавшие находились в одном здании.
Из-за чего произошла утечка газа пока неизвестно.
Ранее в американском городе Майами 14 человек были госпитализированы после утечки газа в одной из школ города.
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