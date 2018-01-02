Прокуратура Курганской области проведёт проверку по факту отравления газом пятерых человек

Короткая ссылка
Прокуратура Курганской области проведёт проверку по факту отравления пятерых человек угарным газом в Катайском районе.

Как передаёт URA.RU, правоохранители оценят деятельность органов, ответственных за проверку газового оборудования.

По факту гибели людей следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи в одном из частных домов произошёл взрыв газа.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119