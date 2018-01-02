Прокуратура Курганской области проведёт проверку по факту отравления газом пятерых человек

Прокуратура Курганской области проведёт проверку по факту отравления пятерых человек угарным газом в Катайском районе.

Как передаёт URA.RU, правоохранители оценят деятельность органов, ответственных за проверку газового оборудования.

По факту гибели людей следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи в одном из частных домов произошёл взрыв газа.