СК проверяет версию о самообороне при инциденте на фабрике «Меньшевик» в Москве

Следователи проверяют версию о самообороне во время рейдерского захвата фабрики «Меньшевик» в Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«Следователями проверяются все версии произошедшего, в том числе версия обвиняемого о рейдерском захвате принадлежащего ему предприятия», — цитирует РИА Новости Иванову.

По её словам, устроивший стрельбу бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов в ходе допроса пояснил, что определённая группа лиц на протяжении длительного времени пытается незаконно завладеть его предприятием.

В связи с этим в рабочем кабинете он хранил оружие. По словам Аверьянова, в ходе конфликтной ситуации он случайно выстрелил при попытке отобрать у него имеющееся оружие.

27 декабря в здание кондитерской фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы вошёл мужчина и открыл стрельбу.

По данным Следственного комитета, это был бывший владелец предприятия Илья Аверьянов. Его задержали в ночь на 28 декабря.

Суд принял решение арестовать экс-директора фабрики на два месяца.