Суд арестовал экс-директора фабрики «Меньшевик»

Суд принял решение арестовать экс-директора фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова на два месяца.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Аверьянова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 февраля 2018 года», — заявила судья.

27 декабря в здание кондитерской фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы вошёл мужчина и открыл стрельбу. По данным Следственного комитета, это был бывший владелец предприятия Илья Аверьянов. Его задержали в ночь на 28 декабря.

Соседи Аверьянова в беседе с телеканалом «360» охарактеризовали его как вспыльчивого человека.