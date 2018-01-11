В ДТП под Новосибирском погибли шесть человек
«Сегодня около 10:30 (06:30 мск) на 111 км трассы Р-256 «Новосибирск—Барнаул» произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Toyota Opa, двигаясь по трассе, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda Stream», — говорится в сообщении.
Отмечается, что от полученных травм на месте погибли шесть человек, ещё трое получили травмы различной степени тяжести.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
2 января «Политэксперт» сообщал, что в Новосибирской области пятилетний ребёнок, катавшийся на квадроцикле с матерью, погиб в ДТП.