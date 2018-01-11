В ДТП под Новосибирском погибли шесть человек

Короткая ссылка
Шесть человек погибли, трое получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в Новосибирской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

«Сегодня около 10:30 (06:30 мск) на 111 км трассы Р-256 «Новосибирск—Барнаул» произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Toyota Opa, двигаясь по трассе, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda Stream», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от полученных травм на месте погибли шесть человек, ещё трое получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

2 января «Политэксперт» сообщал, что в Новосибирской области пятилетний ребёнок, катавшийся на квадроцикле с матерью, погиб в ДТП.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119