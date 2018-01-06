В Архангельской области в ДТП погибли пять человек

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В результате столкновения двух автомобилей в Архангельской области погибли пять человек. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по региону.

«По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Четверо погибли в ВАЗ-2104 и один человек в иномарке», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Ранее источник сообщил, что в ДТП в Нижегородской области погибли пять человек.

URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.

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