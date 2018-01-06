Источник: в Нижегородской области в ДТП погибли пять человек

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В результате ДТП в Нижегородской области погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На 211-м км федеральной автодороги Нижний Новгород — Саратов лоб в лоб столкнулись грузовой и легковой автомобили», — заявил источник, отметив, что авария произошла в Починковском районе.

Подчёркивается, что жертвами ДТП стали водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения трёх автомобилей в Московской области погибли три человека.

В конце декабря Nation News передавало, что в массовом ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека.

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