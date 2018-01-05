В результате ДТП в Подмосковье погибли три человека

В результате столкновения трёх автомобилей в Московской области погибли три человека.

«Около 21:25 на 5-м километре автодороги Руза — Тетерино столкнулись три автомобиля: Mercedes, Honda, УАЗ. В результате ДТП три человека погибли, один госпитализирован», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУМВД по Московской области.

На месте работает полиция, которая выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.