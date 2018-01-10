В Москве в 2017 году выпало рекордное за почти 140 лет количество осадков

Рекордное за почти 140 лет метеонаблюдений количество осадков выпало в Москве в 2017 году. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

«Если сложить среднемесячные суммы осадков, то получается, что сумма осадков за год на станции ВДНХ превысила 900 миллиметров. И это самая большая годовая сумма, зафиксированная в Москве с 1879 года», — приводит её слова РИА Новости.

Как отметила Позднякова, предыдущий рекорд был установлен в 2013 году, когда выпало 890 миллиметров осадков.

При этом средняя годовая норма осадков в столице составляет 691 миллиметр.

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