В Москве в выходные синоптики прогнозируют рекордно высокое давление

В Москве к 13—14 января атмосферное давление может повыситься до рекордного значения.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«К субботе-воскресенью атмосферное давление повысится — 767 мм ртутного столба. Это очень высокое давление, выше примерно на 15 мм. Не исключаю, что может быть установлен рекорд», — заявил синоптик.

Ранее синоптик рассказал о морозах в Московском регионе на старый Новый год.

Подробнее о погоде в российской столице в ближайшие дни — в материале RT.