В Москве 9 января ожидается до -6 °С
В Москве во вторник, 9 января, ожидается облачная погода со снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр.
«Днём переменная облачность, местами небольшой снег», — говорится в сообщении.
Отмечается, что температура воздуха днём и ночью составит -4...-6 °С. Скорость порывов ветра местами может достигать 18 м/с.
Ранее синоптик рассказал о морозах в Московском регионе на старый Новый год.
Подробнее о погоде в российской столице в ближайшие дни — в материале RT.
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