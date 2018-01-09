В Москве 9 января ожидается до -6 °С

В Москве во вторник, 9 января, ожидается облачная погода со снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр.

«Днём переменная облачность, местами небольшой снег», — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воздуха днём и ночью составит -4...-6 °С. Скорость порывов ветра местами может достигать 18 м/с.

Ранее синоптик рассказал о морозах в Московском регионе на старый Новый год.

Подробнее о погоде в российской столице в ближайшие дни — в материале RT.