Синоптик рассказал о морозах в Московском регионе на старый Новый год

К старому Новому году в Московский регион придут морозы до -15 °С. Об этом сообщил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Начиная с пятницы и в субботу и воскресенье, когда Москва окажется в центре скандинавского антициклона, распогодится, будет солнечно, штиль, без осадков, к выходным морозы окрепнут до -10… -15 °С, днём не выше -4…-9 °С. Именно в выходные температурный фон вернётся в рамки климатической нормы», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, какой будет погода в столице на этой неделе.

Также врач-терапевт рассказала, как правильно пережить резкую смену температуры метеозависимым людям.