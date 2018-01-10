В Москве температура воздуха превышает норму на 4—6 °С

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Температура воздуха в Москве к завершению первой декады января остаётся выше нормы на 4—6 °С.

Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«К завершению первой декады января на московскую землю пришли небольшие морозы. Но даже при понижении температуры воздуха её среднесуточное значение остаётся на 4—6 °С выше нормы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среднее многолетнее значение температуры для 10 января составляет -8,8 °С.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр сообщила, что в Москве в среду, 10 января, ожидается до -4 °С.

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