В Москве температура воздуха превышает норму на 4—6 °С

Температура воздуха в Москве к завершению первой декады января остаётся выше нормы на 4—6 °С.

Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«К завершению первой декады января на московскую землю пришли небольшие морозы. Но даже при понижении температуры воздуха её среднесуточное значение остаётся на 4—6 °С выше нормы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среднее многолетнее значение температуры для 10 января составляет -8,8 °С.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр сообщила, что в Москве в среду, 10 января, ожидается до -4 °С.