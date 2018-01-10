В Москве 10 января ожидается до -4 °С

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В Москве в среду, 10 января, ожидается до -4 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр.

Отмечается, что температура воздуха днём составит от -2 °С до -4 °С. 

Скорость ветра может достигать 10 м/с. Днём облачно с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица.

Ранее синоптик рассказал о морозах в Московском регионе на старый Новый год.

Подробнее о погоде в российской столице в ближайшие дни — в материале RT.

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