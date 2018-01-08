В ОМС включили гериатрическую помощь пациентам старшего возраста

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Гериатрическая медицинская помощь для лиц старшего возраста в 2018 году впервые включена в тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщила пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

«Оплата по этой клинико-статистической группе может быть осуществлена в лечебных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию по профилю «гериатрия», — приводит ТАСС сообщение.

Гериатрическая медпомощь пациентам старших возрастных групп оказывается по возрастным заболеваниям с учётом их взаимного влияния, а также включает профилактику старческих заболеваний.

Ранее газета «Известия» писала, что в российских медицинских учреждениях с 2019 года появятся дневные стационары для паллиативных больных.

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