В ОМС включили гериатрическую помощь пациентам старшего возраста
Гериатрическая медицинская помощь для лиц старшего возраста в 2018 году впервые включена в тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщила пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
«Оплата по этой клинико-статистической группе может быть осуществлена в лечебных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию по профилю «гериатрия», — приводит ТАСС сообщение.
Гериатрическая медпомощь пациентам старших возрастных групп оказывается по возрастным заболеваниям с учётом их взаимного влияния, а также включает профилактику старческих заболеваний.
Ранее газета «Известия» писала, что в российских медицинских учреждениях с 2019 года появятся дневные стационары для паллиативных больных.
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