Онколог рассказал о главных прорывах в борьбе против рака в 2017 году

Доктор медицинских наук, академик РАН, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава, врач-онколог Андрей Каприн рассказал о главных прорывах в борьбе против рака, которые произошли в 2017 году в России, сообщает kp.ru.

По словам эксперта, важнейшей прорывной тенденцией стало создание собственных химиотерапевтических препаратов. Онкологи привлечены в качестве заказчиков, и такая связка, по словам Каприна, очень ценна.

Кроме того, появились очень интересные работы по гетерогенности опухолей, и пришло понимание, что решающую роль играет не место её расположения, а морфология, заявил эксперт.

Ещё одним перспективным направлением Каприн назвал изучение генетических мутаций.

В число прорывных моделей онколог также включил индивидуализацию химиотерапии с помощью специального прибора.

«Также мы сейчас активно занимаемся радионуклеидами», — заявил Каприн. В частности, речь идёт о развитии итрия, который используется для внутрисосудистого блокирования питания опухоли.

Наконец, сообщил эксперт, впервые в этом году была сделана брахитерапия, то есть внутритканевая лучевая терапия рака печени и метастатического поражения печени. Это произошло в Обнинском центре имени Цыба. Также в 2017 году полноценно работал первый российский протонный ускоритель.

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