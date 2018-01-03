Эксперты рассказали, что лучше всего поможет сохранить здоровье
Врач-кардиолог, главный терапевт Ильинской больницы, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин рекомендует контролировать артериальное давление.
«Что бы ни происходило — стрессы, геомагнитные бури, мороз и новогодние праздники, — вне физической нагрузки оно всегда должно быть ниже 130 («верхнее») и 85 («нижнее») мм рт. ст.», — отметил эксперт.
Кардиологи также советуют попробовать избавиться от лишнего веса, не курить и не злоупотреблять алкоголем.
Руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, эксперт Европейского общества исследователей сна Александр Калинкин призвал изменить отношение ко сну. По его словам, высыпаться — это вопрос не только бодрости, но и здоровья всего организма.
Глава Школы современной медицины, заведующий Научно-клиническим центром эндокринологии международного биомедицинского проекта «Атлас», врач-эндокринолог Юрий Потешкин, со своей стороны, отметил, что для нормального обмена веществ очень важны грамотные физические нагрузки.
«Ешьте меньше солёного, сладкого, животных жиров», — сказал Потешкин. Он также рекомендует следить за уровнем витамина D.
Академик РАН, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Андрей Каприн заявил о важности самодисциплины. Он рекомендует вовремя проходить необходимые обследования, не пренебрегать диспансеризацией.
Заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского Физтеха, член-корреспондент РАН Алексей Москалёв советует питаться максимально разнообразно.
«Наш кишечник населён микроорганизмами, забота о которых вознаграждается хорошим настроением — поскольку микробы вырабатывают вещества-нейромедиаторы, воздействующие на нервную систему», — заявил он.
Ранее телеканал «360» сообщал, что низкокалорийная диета может увеличить продолжительность жизни.