Эксперты рассказали, что лучше всего поможет сохранить здоровье

Эксперты рассказали, что лучше всего поможет поддержать здоровье и повысить продолжительность жизни, сообщает kp.ru.

Врач-кардиолог, главный терапевт Ильинской больницы, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин рекомендует контролировать артериальное давление.

«Что бы ни происходило — стрессы, геомагнитные бури, мороз и новогодние праздники, — вне физической нагрузки оно всегда должно быть ниже 130 («верхнее») и 85 («нижнее») мм рт. ст.», — отметил эксперт.

Кардиологи также советуют попробовать избавиться от лишнего веса, не курить и не злоупотреблять алкоголем.

Руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, эксперт Европейского общества исследователей сна Александр Калинкин призвал изменить отношение ко сну. По его словам, высыпаться — это вопрос не только бодрости, но и здоровья всего организма.

Глава Школы современной медицины, заведующий Научно-клиническим центром эндокринологии международного биомедицинского проекта «Атлас», врач-эндокринолог Юрий Потешкин, со своей стороны, отметил, что для нормального обмена веществ очень важны грамотные физические нагрузки.

«Ешьте меньше солёного, сладкого, животных жиров», — сказал Потешкин. Он также рекомендует следить за уровнем витамина D.

Академик РАН, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Андрей Каприн заявил о важности самодисциплины. Он рекомендует вовремя проходить необходимые обследования, не пренебрегать диспансеризацией.

Заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского Физтеха, член-корреспондент РАН Алексей Москалёв советует питаться максимально разнообразно.

«Наш кишечник населён микроорганизмами, забота о которых вознаграждается хорошим настроением — поскольку микробы вырабатывают вещества-нейромедиаторы, воздействующие на нервную систему», — заявил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что низкокалорийная диета может увеличить продолжительность жизни.