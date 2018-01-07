Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством православных христиан и граждан страны, отмечающих этот праздник. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа», — говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов и благополучия.

Также Путин отметил плодотворную деятельность РПЦ и других христианских конфессий по поддержанию мира и согласия в стране, а также по укреплению моральных и духовных идеалов.

Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество в церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.