СМИ: Три человека пострадали в результате столкновения шести машин на северо-западе Москвы

Три человека получили травмы в результате аварии с участием шести машин, которая произошла на МКАД на северо-западе Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Отмечается, что среди пострадавших есть грудной ребёнок.

«На 70-м километре внешней стороны МКАД (у района Северное Тушино) столкнулись шесть автомобилей, три человека пострадали. Один из них — грудной ребёнок», — заявил собеседник.

На место аварии прибыли полицейские, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

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