Два человека погибли в ДТП в Краснодарском крае
Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Гулькевичском районе, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.
Авария произошла 26 декабря на трассе «Кавказ». По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля Kia не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик Volvo.
Погибли два пассажира легковой машины, водитель госпитализирован.
Проводится проверка.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре водителя приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде.
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