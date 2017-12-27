Два человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Гулькевичском районе, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.