Два человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Короткая ссылка
Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Гулькевичском районе, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла 26 декабря на трассе «Кавказ». По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля Kia не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик Volvo.

Погибли два пассажира легковой машины, водитель госпитализирован.

Проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре водителя приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119