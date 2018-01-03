Более 50 человек ликвидируют последствия крупного ДТП в ХМАО

Более 50 человек ликвидируют последствия столкновения двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает ТАСС.

«Всего к ликвидации последствий ДТП привлечены более 50 человек и свыше 10 единиц техники», — заявили в МЧС.

В ведомстве отметили, что движение на автодороге временно ограничено.

Ранее источник сообщил, что в аварии в ХМАО погибли десять человек, в том числе четыре ребёнка.

URA.RU сообщало, что в Югре водителя приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде.