Более 50 человек ликвидируют последствия крупного ДТП в ХМАО
Более 50 человек ликвидируют последствия столкновения двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает ТАСС.
«Всего к ликвидации последствий ДТП привлечены более 50 человек и свыше 10 единиц техники», — заявили в МЧС.
В ведомстве отметили, что движение на автодороге временно ограничено.
Ранее источник сообщил, что в аварии в ХМАО погибли десять человек, в том числе четыре ребёнка.
URA.RU сообщало, что в Югре водителя приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде.
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