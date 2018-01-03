Уголовное дело о ДТП в ХМАО передано в региональное управление СК

Уголовное дело по факту ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре передано в региональное СУ СК России в связи с тяжестью последствий. Об этом говорится в пресс-релизе СК, поступившем в RT.

«Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, в результате которого погибли десять человек, в том числе четверо детей, принято к производству региональным СУ СК России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, такое решение принято из-за тяжести последствий аварии (гибель несовершеннолетних).

Ранее сообщалось, что в результате аварии в Октябрьском районе ХМАО-Югры погибли десять человек, включая четверых детей. Возбуждено уголовное дело.