В полиции сообщили подробности крупного ДТП в ХМАО

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Один из двух легковых автомобилей, столкнувшихся на автодороге Ханты-Мансийск — Советский, выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции ХМАО-Югры.

«Между автомобилями произошло лобовое столкновение — одна из машин выехала на полосу встречного движения. В Mazda были две семьи — жители Сургута, по второй машине данные уточняются. Сейчас трасса перекрыта, организовано реверсивное движение», — рассказали в полиции.

Виновник аварии устанавливается.

Ранее сообщалось, что в результате аварии в Октябрьском районе ХМАО-Югры погибли десять человек, включая четверых детей. Возбуждено уголовное дело.

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