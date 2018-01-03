По факту крупного ДТП в ХМАО возбуждено дело

Полиция возбудила уголовное дело после столкновения двух легковых автомобилей в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом сообщается на сайте УМВД России по региону.

«Следственным управлением УМВД России по ХМАО — Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК России», — говорится в сообщении. По данным полиции, ДТП с участием автомобилей Renault Duster и Mazda 6 произошло на 159-м километре автодороги Ханты-Мансийск — Нягань. Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли десять человек, включая четверых детей. Прокуратура начала проверку.