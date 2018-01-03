Прокуратура начала проверку по факту крупного ДТП в ХМАО

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку по факту ДТП, произошедшего на автодороге Ханты-Мансийск — Советский, жертвами которого стали десять человек.

«Прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин по поручению заместителя генерального прокурора России Юрия Пономарёва лично выехал на место происшествия с целью координации работы правоохранительных органов. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия. По данному факту проводится проверка», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее источник сообщил, что в аварии в ХМАО погибли десять человек, в том числе четверо детей.

Над ликвидацией последствий ДТП работают более 50 человек.

Также Inforeactor сообщал, что в ХМАО столкнулись грузовой автомобиль и МАЗ. Погибли два человека.