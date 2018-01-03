Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах ДТП в ХМАО-Югре, в результате которого погибли десять человек. Об этом говорится в поступившем в RT сообщении официального представителя СК Светланы Петренко.

«Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и в случае наличия оснований ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в своё производство для дальнейшего расследования», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Бастрыкин также поручил руководителю СУ СК по региону организовать выезд следователей и криминалистов на место ДТП.

Ранее сообщалось, что в результате аварии в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры погибли десять человек, включая четверых детей. Возбуждено уголовное дело.