Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах ДТП в ХМАО

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах ДТП в ХМАО-Югре, в результате которого погибли десять человек. Об этом говорится в поступившем в RT сообщении официального представителя СК Светланы Петренко.

«Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и в случае наличия оснований ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в своё производство для дальнейшего расследования», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Бастрыкин также поручил руководителю СУ СК по региону организовать выезд следователей и криминалистов на место ДТП.

Ранее сообщалось, что в результате аварии в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры погибли десять человек, включая четверых детей. Возбуждено уголовное дело.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119