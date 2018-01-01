Путин поздравил коллектив Первого канала с 50-летием программы «Время»

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Первого канала с 50-летним юбилеем программы «Время». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что с первых же выпусков программа заложила традиции новостного вещания и завоевала любовь телезрителей.

При этом Путин подчеркнул высокий профессионализм и богатый опыт создателей передачи.

«Убеждён, что высочайший профессионализм, опыт, уважение к творческому наследию предшественников, открытость всему новому позволят вам и впредь успешно трудиться, достойно решать поставленные задачи», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

В заключение он пожелал коллективу телеканала всего самого доброго и поздравил с Новым годом.

Ранее президент рассказал о запомнившихся ему новостях и событиях полувековой давности.