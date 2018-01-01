Путин заявил, что не думает о своей роли в истории

Президент России Владимир Путин в эфире программы «Время» на Первом канале заявил, что не думает о своей роли в истории.

«Я не думаю об этом совершенно, потому что, если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать... Надо просто работать как следует», — цитирует ТАСС Путина.

Он также рассказал, что любит читать исторические книги. При этом он отметил, что свободного времени у него практически нет.

«Историю люблю почитать. Поскольку я нахожусь в том качестве, в котором сейчас нахожусь, мне всегда хочется понять, как тот или иной руководитель, первый руководитель, конечно, думал при принятии решения в конкретной ситуации, что он хотел получить и что получилось», — сказал Путин.

Ранее президент рассказал о запомнившихся ему новостях и событиях полувековой давности.

1 января программа «Время» отмечает своё 50-летие.