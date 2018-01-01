Путин рассказал о самых запомнившихся ему новостях

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Президент России Владимир Путин принял участие в прямом эфире программы «Время» на Первом канале. В ходе передачи российский президент рассказал о запомнившихся ему новостях и событиях полувековой давности.

«Из тех ярких событий — это появление в нашем небе сверхзвукового гражданского самолёта Ту-144», — цитирует РИА Новости Путина.

Кроме того, президент вспомнил яркие спортивные события.

«Это известная хоккейная серия 1972 года», — заявил Путин.

Глава государства также добавил, что старается смотреть программу «Время» в прямом эфире. 

«Если есть какая-то возможность смотреть в прямом эфире, я смотрю», — добавил Путин.

1 января программа «Время» отмечает своё 50-летие.

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