Путин рассказал о самых запомнившихся ему новостях
Президент России Владимир Путин принял участие в прямом эфире программы «Время» на Первом канале. В ходе передачи российский президент рассказал о запомнившихся ему новостях и событиях полувековой давности.
«Из тех ярких событий — это появление в нашем небе сверхзвукового гражданского самолёта Ту-144», — цитирует РИА Новости Путина.
Кроме того, президент вспомнил яркие спортивные события.
«Это известная хоккейная серия 1972 года», — заявил Путин.
Глава государства также добавил, что старается смотреть программу «Время» в прямом эфире.
«Если есть какая-то возможность смотреть в прямом эфире, я смотрю», — добавил Путин.
1 января программа «Время» отмечает своё 50-летие.
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