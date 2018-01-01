«Надо просто работать как следует»: о чём говорил Путин в эфире юбилейной программы «Время»

Информационная телепрограмма «Время» отмечает свой полувековой юбилей. 1 января гостем студии Первого канала стал президент России Владимир Путин. Глава государства назвал «Время» школой кадров для телевидения и «эталоном надёжности, достоверности и своевременности информации». Российский лидер признался, что не очень любит появляться на телеэкранах, а самой неприятной частью в работе с камерами для него всегда был процесс гримирования. Какие новости хотел бы услышать Путин по телевизору и размышляет ли он о своей роли в истории — в материале RT.

Президент России Владимир Путин стал гостем юбилейной программы «Время», которая впервые вышла в эфир 50 лет назад — 1 января 1968 года. Глава государства поздравил с юбилеем журналистов Первого канала в лице ведущего Кирилла Клеймёнова и диктора Анны Шатиловой и высоко оценил их работу.

«Сегодня особый день. Это не только праздник вашего большого коллектива, даже не только праздник российского телевидения... Безусловно, это праздник всей страны. За эти 50 лет программа «Время» стала лидером информационных программ в нашей стране... Сердечно поздравляю вас», — сказал Путин.

По словам президента, выпуски программы с интересом и удовольствием смотрели и смотрят не только в России, но и за рубежом. Глава государства отметил, что за годы существования передачи выросла целая плеяда талантливых людей, и назвал «Время» школой кадров для телевидения, поскольку «почти на всех каналах почти все информационщики вышли из программы «Время».

«Самое главное, на мой взгляд, во всей этой большой 50-летней истории — это то, что программа «Время» не просто очень информационно насыщенная, она в известной степени всегда была и остается эталоном надёжности, — цитирует Путина ТАСС. — В любом деле, а в информационном тем более, всегда важен эталон надёжности, достоверности и своевременности информации... Всем этим критериям в полном объёме всегда отвечала и отвечает программа «Время».

Российский лидер признался, что всегда старается увидеть передачу в прямом эфире: «Не знаю почему, вроде бы ничего не меняется, но в прямом эфире как-то интереснее».

Президент рассказал, что много лет назад вся его семья нечасто вместе смотрела телевизор, однако они собирались у экрана, чтобы следить за такими крупными событиями, как хоккейная суперсерия СССР — Канада 1972 года.

«Мы жили небогато, но телевизор у нас был. И у нас, и у наших соседей. Это всё-таки даже для нас, для моих родителей, которые жили от зарплаты до зарплаты, а частенько и занимали до зарплаты... Всё-таки телевизор могли себе позволить купить», — рассказал Путин.

Отвечая на вопрос ведущих, какая новость полувековой давности «зацепила» его больше всего, российский лидер заметил, что одним из ярких событий того времени стало появление сверхзвукового гражданского самолета Ту-144.

«Он казался — а на самом деле и до сих пор кажется — какой-то фантастикой. А тогда тем более это было что-то невообразимое», — отметил президент.

Матч по хоккею сборных команд СССР и Канады

РИА Новости

Российский лидер признался, что ещё до того, как возглавил государство, он привык к повышенному вниманию, и добавил, что не очень любит появляться на телеэкране. По его словам, он начал появляться в новостях, когда приехал в Москву и стал работать в администрации президента, а затем возглавил ФСБ.

«По каким-то текущим конкретным вопросам какая-то информация от меня исходила, но я, вообще, не очень это любил. Да и не могу сказать, что сейчас очень люблю», — отметил глава государства. При этом он отрицательно ответил на вопрос о том, напрягало ли его присутствие телекамер.

«Дело не в том, напрягало или не напрягало. Дело в том, что это не было до этого времени частью моей жизни. Я, наоборот, всё-таки старался быть немножко не публичным человеком», — рассказал Путин.

Он добавил, что из-за почти постоянного присутствия журналистов ему, «как ни странно», не пришлось отказываться от каких-то привычек.

«Почему? Потому что она действительно на виду, но и в моей прежней жизни всё время старался вести себя так, как будто за мной... постоянно наблюдают. Поэтому вот это странно, но так сложилось. Может быть, в силу прежней профессии. Но сказать, что мне что-то пришлось кардинально поменять, пожалуй, не могу», — отметил президент.

По словам главы государства, самой неприятной частью в работе с камерами для него всегда был процесс гримирования.

«Что касается вообще камер, работы с камерой, для меня всегда было... не могу сказать отвратительно. Нет, это перебор. Но было неприятным знаете что? То, что для вас является естественным. Это всякий макияж и так далее, — рассказал российский лидер. — Вот именно это всегда вызывало и до сих пор вызывает у меня какой-то внутренний протест и неприятие. Я этого не люблю».

В ответ на это Кирилл Клеймёнов признался, что журналисты тоже не очень любят гримироваться.

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© Первый канал

Далее президент ответил на вопрос ведущих о том, какие новости он хотел бы услышать в телевизионном выпуске: «У нас ведь Новый год. И в этой связи мы всегда думаем о будущем. А сейчас... мы говорим и будем говорить о будущем страны, о будущем России. О том, чего мы бы хотели добиться, каких высот. К каким высотам поднять страну».

«Разумеется, я реалист, я понимаю, что вряд ли когда-то прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые перед собой ставили, решили все. Ну такого просто в реальной жизни никогда не бывает», — отметил глава государства.

«Но мне бы очень хотелось услышать в новостях, в аналитике, что мы приложили максимум усилий для достижения целей, которые перед собой ставили, и добились максимального результата, исходя из той ситуации, которая у нас сложилась на момент начала решения задачи и к моменту окончания того времени, которое мы перед собой ставили, формулируя эти цели. Вот это было бы очень важным. И я бы очень много отдал за то, чтобы так оно и было», — заявил Путин.

Отвечая на вопрос журналистов, российский лидер добавил, что не размышляет о своей роли в истории.

«Я не думаю об этом совершенно, потому что если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать... Надо просто работать как следует», — отметил президент.

При этом российский лидер рассказал, что любит читать историческую литературу в свободное время, хотя его, по словам Путина, практически нет.

«Историю люблю почитать. Поскольку... мне всегда хочется понять, как тот или иной руководитель, первый руководитель, конечно, думал при принятии решения в конкретной ситуации, чего он хотел получить и что получилось. Я поймал себя на мысли, что я с этой точки зрения оцениваю историю и события прошлых лет или прошлых столетий, люблю это, очень люблю», — отметил глава государства.