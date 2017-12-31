Три человека погибли в результате стрельбы в кафе в Краснодарском крае

Три человека погибли при стрельбе в станице Ладожской Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.

«На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены тела трёх мужчин с огнестрельными ранениями. Были установлены личности погибших», — говорится в сообщении. Как отмечается, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ДПС остановили разыскиваемый автомобиль и задержали двоих мужчин 34 и 32 лет. Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, в результате чего ранения получили два человека. Полиция задержала подозреваемого.