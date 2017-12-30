Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы

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RT
Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, в результате чего ранения получили два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу. В настоящее время подозреваемый разыскивается.
Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы

    «Около 22:32 поступило сообщение о конфликте по адресу Никольская улица, 15, строение 1. По предварительным данным, между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный, предположительно, из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

    Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа, а пострадавшие направлены в больницу.

    Ранее суд принял решение арестовать экс-директора фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который устроил стрельбу на территории предприятия, на два месяца.

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