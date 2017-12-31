В полиции сообщили о задержании подозреваемого в стрельбе возле Красной площади

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе на Никольской улице в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«В воскресенье в 05:40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на Никольской улице», — указывается в заявлении.

Отмечается, что во время задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения. По этой причине сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, в результате чего ранения получили два человека.